مسئول أممي: عدوان إسرائيل يهدد النظام الدولي برمته

أكد جورج كاتروجالوس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالنظام الدولي، على أن ما تشهده غزة من عدوان إسرائيلي مستمر يمثل كارثة إنسانية كبرى، كما يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان والنظام الدولي بأكمله، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية تطال أيضًا لبنان وسوريا، في تحدٍ سافر للقانون الدولي.

استخدام أمريكا حق النقض

وأشار كاتروجالوس في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الأمم المتحدة اتخذت مواقف واضحة إزاء هذه الانتهاكات، لكنها مقيدة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، وهو ما يعطل أي إجراء حاسم ضد إسرائيل، داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الضغط من أجل إجبار تل أبيب على احترام القانون الدولي.

كما أشاد كاتروجالوس بدعوة مصر المتكررة لإلغاء أو تقييد حق النقض، واصفًا إياها بأنها خطوة شجاعة من شأنها إصلاح الخلل في منظومة العدالة الدولية، مطالبًا بتمثيل أوسع للدول من إفريقيا، والعالم العربي، وأمريكا اللاتينية، والهند داخل مجلس الأمن، بما يعكس توازنًا حقيقيًا في النظام العالمي.