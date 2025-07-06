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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول أممي يفتح النار على الممارسات الإسرائيلية بغزة

غزة
غزة
قسم التوك شو

أكد جورج كاتروجالوس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالنظام الدولي، على أن ما يحدث في غزة، من موت الأطفال جوعًا وعطشًا، وفرض مناطق نزوح قسري، يُعد إهانة حقيقية للنظام الدولي، ويُحرج الأمم المتحدة أمام الشعوب".

القصف والتجويع

وعلّق خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، على محاولات إسرائيل فرض مناطق "آمنة" أو مخصصة لتوزيع المساعدات في جنوب غزة، قائلًا: "لا يمكن أن تكون إسرائيل هي القاضي والجلاد في آنٍ واحد، فهي تتحكم بمصير السكان بينما تواصل القصف والتجويع، في انتهاك فج لكل قواعد القانون الدولي".

واعتبر المسؤول الأممي أن الدعم غير المحدود الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا، هو ما يغذي ممارساتها العدوانية، لكنه أبدى تفاؤله بـ"الوعي العالمي المتصاعد"، مشيرًا إلى الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي يشهدها العالم دعمًا لفلسطين، والتي من شأنها الضغط على الحكومات الغربية لتغيير مواقفها.

وختم كاتروجالوس حديثه بالتأكيد على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن هذا هو الموقف الرسمي للأمم المتحدة.

غزة الأمم المتحدة المساعدات إسرائيل الولايات المتحدة

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