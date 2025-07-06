الاتحاد السكندري: أحمد رفعت كان مثالاً في الالتزام والعطاء



أحي نادى الاتحاد السكندرى، لاعبه السابق الراحل أحمد رفعت، فى الذكرى السنوية الاولى له اليوم الأحد 6 يوليو ، والذى رحل فى 6 يوليو 2024 اثر اصابته بمضاعفات أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة في الدوري المصري.



ونشرت صفحة الاتحاد السكندري”: نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي والسادة أعضاء المجلس وجماهير وأعضاء النادى ، يتذكرون بقلوب يملؤها الحزن والأسى الذكرى السنوية الأولى لوفاة أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين الكابتن أحمد رفعت ، الذى ارتدى قميص نادى الاتحاد السكندرى خلال مسيرته الكروية،

وتابعت:” وكان مثالاً في الالتزام والعطاء داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



وأضافت : سنتذكرك دائماً بكل فخر واعتزاز، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، وجعل مثواك الجنة:إنا لله وإنا إليه راجعون .