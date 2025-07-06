محلل فلسطيني يكشف تفاصيل عاجلة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

كشف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، تفاصيل جديدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية أن مقترح ويتكوف الذى قٌدم تم تعديله والنسخة التى تم تسليمها لحركة حماس، غير المشكلة التى تم تسليمها للإسرائيليين.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أنه حتى هذه اللحظة نحن متفائلون بان نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، رغم أن حركة حماس قالت نعم ولكن، وإسرائيل أيضا قالت "ولكن".

وتابع أن هناك مشكلة فى بقاء الإسرائيليين فى المناطق التى احتلوها بعد 2 مارس، وفى خلال اجتماع حكومة الاحتلال المصغرة خلال الأيام الماضية خرجت تصريحات خطيرة أهمها الحديث حول البقاء فى منطقة نتسارين بشكل أساسى ومنطقة موراج ومدينة رفح.

وأكمل أيمن الرقب، أن هناك تسريبات توضح أن الاحتلال مصر على البقاء فى منطقة رفح وموراج ، وأن نتنياهو أبلغ العسكر والسياسيين بضرورة أن يضعوا خطة للبقاء بهذه المنطقة أطول فترة ممكنة.