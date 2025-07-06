قمة دول «بريكس» تدعو لوقف إطلاق نار غير مشروط في غزة

دعت قمت دول «بريكس» إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

الهجمات على إيران

وأكدت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن الهجمات على إيران تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

رسوم الرئيس الأمريكي

كما أعربت قمة دول «بريكس» عن مخاوف جدية بشأن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.

من جانبه؛ أكد الدكتور جوو جانغ قوي، مدير مركز التعاون الدولي للأمن، على أن غياب الرئيس الصيني شي جين بينج عن قمة مجموعة "بريكس" الحالية لا يعكس تراجعًا في اهتمام بكين بهذه المنصة، بل يعود إلى تضارب في جدول أعمال الرئيس خلال الفترة الحالية.