فرح شعبان تعود لمكانها مجددًا من خلال فيديو رومانسي مع غزلان

أعلن الثنائي علي غزلان وفرح شعبان عودتهما مجددًا بعد انفصالهما للمرة الثانية قبل أشهر.



وشارك الثنائي عبر حساباتهما على "إنستجرام" مقطع فيديو يجمعهما في السيارة على أنغام أغنية ، "حان الان "لأدهم نابلسي".



وعلق علي عزلان: "الحمد لله"، في إشارة لعودتهما.



وتفاعل عدد كبير من المشاهير والمتابعين مع المنشور معهما مهنئين.



تصدر اسم البلوجر واليوتيوبر علي غزلان منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر انفصاله عن المذيعة و ملكة جمال مصر فرح شعبان، بعد عودتهما نوفمبر العام الماضي وزواج استمر نحو 3 سنوات.

علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا

وكان قد أعلن اليوتيوبر علي غزلان خبر انفصاله عن زوجته الإعلامية فرح شعبان، بعد زواج دام لأكثر من 3 أعوام، وأثمر عن إنجاب طفلهما الوحيد "رحيم".

وكانت عودة الثنائي من قبل بعد أشهر من انفصالهما، حيث أعلنت فرح شعبان في يوليو الماضي عبر حسابها على إنستجرام انفصالهما بشكل رسمي.

من جانبه، كان علي غزلان قد صرّح وقتها أن الطلاق تم بهدوء وباتفاق متبادل، مؤكدًا أنه سيظل داعمًا لفرح باعتبارها أم ابنهما رحيم.