ما هي الصلاة التي تحرم جسد المسلم على النار؟.. 8 ركعات اعرف توقيتها

8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار.. الصلاة عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام وهي فريضة على كل مسلم بالغ عاقل، وإلى جانب الفرائض تأتي صلاة السنن أو السنن الرواتب، والتي يتجاهل كثيرون فضلها في حياة المسلم وفي السطور التالية نتعرف على 8 ركعات من السنن الرواتب ونتعرف على وقتها وفضلها.

8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار

ومن واظب على أداء سنة الظهر وهي 8 ركعات فإنها تحرم جسد المسلم على النار ، وهذه الركعات الثمانية سنة صلاة الظهر يوميا، فقبل أن يصلي المسلم الظهر ، عليه أن يصلي أربع ركعات مرة واحدة، أو كما فعل النبي مثنى مثنى، وبعد صلاة الظهر، يصلي المسلم كذلك أربع ركعات.

يحرم المسلم على النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ، وأربع بعدها، حرم جسده على النار".

فضل سنة الظهر

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن فضل صلاة سنة الظهر، مستشهدا بحديث –صلى الله عليه وسلم-: « من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار».

وأضاف مستشار مفتي الجمهور ية، أن صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية، تحرم جسد المسلم على النار، ولم يواظب النبي على أدائها، بل دعا الناس إليها.

حكم صلاة النوافل بنية قضاء الفرائض

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب ان يقضيها لأنها تعبتر دين فى رقبته الى أن يقضيها.

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل يمكن صلاة النوافل بنية القضاء لعدم علم عدد الفروض الفائتة ؟»، أنه يجب أن لا نصلى النوافل بنية القضاء فإما أن نصلى نافلة وإما أن نصلى قضاء، فالأحوط أن أى صلاة نصليها نصلى معها صلاة بنية القضاء فإن كان علينا فرائض فتجبر وتقضى ولو لم يكن علينا فرائض فتحسب سُنة.

وأشار إلى أن من كان عليه صلاة فريضة ولم يعلم ما هي الفجر أم الظهر ام العصر أم المغرب ام العشاء فعليه ان يصلى صلوات ليوم كامل اى 5 فرائض فإن كان عليه الظهر أو المغرب فيكون صلاها فهذا هو الأحوط.

حكم صلاة النوافل جماعة

وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك صلوات لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة مثل صلاة الضحى وسنة الظهر القبلية والبعدية فكل هذه الصلوات تجوز فيها الجماعة، حيث قال فقهاء الشافعية إن كل ما لا تسن فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «ما حكم صلاة النافلة جماعة؟»، أن العلماء قالوا كل ما لا تسن فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة أى كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة يجوز أن نصليها جماعة، كذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات فرداى فيجوز أن نجعلها جماعة.

وأشار إلى أنه للإنسان أن يصلي صلاة الضحى جماعة وكذلك صلاة الصبح وركعتين المغرب بعد الصلاة جماعة وهذا جائز ولا شيء فيه.