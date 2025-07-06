ممدوح عباس تدخل لحسم هذه الصفقة للزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ممدوح عباس رجل الأعمال الشهير ورئيس الزمالك السابق، تدخل في صفقة انتقال حامد حمدان لاعب بتروجت لصفوف الزمالك.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: هناك محاولات لاقناع مسئولي بتروجت بانتقال حمدان لصفوف الزمالك في ظل تمسك النادي البترولي بالمحافظة على عدد من اللاعبين، في ظل رحيل أكثر من لاعب مؤخرا.

وأضاف: الزمالك كان يكثف مفاوضاته مع بتروجت لحسم صفقة حمدان، لكن هناك بعض العراقيل منعت اتمام الصفقة حتى الآن.

وأكمل: ممدوح عباس علاقته جيدة بمسئولي بتروجت، ومن الوارد حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي.