قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي الأيام البيض في شهر محرم ؟.. 8 فضائل لمن يصومها
عروض خيالية للأهلي تتجاوز المليار جنيه
سقوط طالب من قطار أسوان - القاهرة بمحطة المنشاة في سوهاج
احذر 3 أفعال محرمة في شهر المحرم.. عقوبتها وخيمة والوقوع بها سهل
شرط حسام حسن لضم محمد شريف لمنتخب مصر
رئيس الوزراء: التصعيد الإسرائيلي تجاوز غزة ووصل لإيران.. والمنطقة على شفا الانفجار
متحور ستراتوس ينتشر بسرعة.. وخبراء: خطورته تظهر في هذه الحالة
نتنياهو يتجه للمضي قدما في اتفاق غزة رغم انقسامات حكومية حادة
سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025
12 نعمة تجعلك تواظب على صلاة قيام الليل.. تعرف عليها
أنا لا ليا حبيب ولا قريب ولا غريب| دنيا ماهر: هذا سر نجاحي في بـ 100 وش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء سيد الاستغفار.. اعرف سر علاقته بالاستجابة

دعاء سيد الاستغفار
دعاء سيد الاستغفار
محمد شحتة

يعد تكرار الاستغفار بعد الصلاة يعد وسيلة لتطهير العمل وتعظيم الأمل في قبول العبادة، والمسلم يطلب منه الاستغفار عقب كل عبادة وليس بعد الصلاة فقط.

دعاء سيد الاستغفار

وورد عن دعاء سيد الاستغفار، ما روي عن شَدّادِ بنِ أَوْسٍ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ‏:‏ «ألاَ أَدُلّكَ عَلَى سَيّدِ الاسْتِغْفَارِ‏؟‏ اللّهُمّ أَنْتَ رَبّي لاَ إِله إلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأنَا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرّ ما صَنَعْتُ وأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ وأعتَرِفُ بِذُنُوبِي فاغْفِرْ لِي ذُنُوبي إنّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ أنْتَ‏، لاَ يَقُولُهَا أحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ وَلاَ يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أنْ يُمْسِي إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ‏»، رواه الترمذى، حديثٌ حَسَنٌ.

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله - ثلاثًا. رواه مسلم.

وفي سنن أبي داود، وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال: أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه؛ غفر له، وإن كان فارًّا من الزحف. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

كما ورد في صحيح البخاري صيغة سيد الاستغفار وهو أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

فضائل الاستغفار

كما أن الاستغفار له فضائل كثيرة، نذكر منها 13 فائدة، فهو طاعة لله -عز وجل-، ويكون سببًا لمغفرة الذنوب: كما قال تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا» [نوح:10]، ويكون أيضًا سببًا في نزول الأمطار، كما قال تعالى: «يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا» [نوح:11].

الاستغفار يكون سببًا بالإمداد بالأموال والبنين، كما قال تعالى: «وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ» [نوح:12]، وأيضًا يكون سببًا في دخول الجنات، كما قال تعالى: «وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ» [نوح:12]، ومن فوائد الاستغفار أيضًا أنه يزيد من قوة الإنسان، كما قال تعالى: «وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ» [هود:52].

يكون الاستغفار سبب المتاع الحسن، كما في قول الله تعالى: «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ» [هود:3]، والاستغفار يدفع البلاء، كما في قوله تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» [الأنفال:33].

الاستغفار يكون سببًا لإيتاء كل ذي فضل فضله، كما في قول الله تعالى: «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ». [هود:3].

الاستغفار من أسباب استجابة الدعاء

ويعتبر الإستغفار والحرص عليه يجعل المسلم من أولياء الله الصالحين وعباده المتّقين، الذين لا يرد الله دعاءهم ولا يخيب رجاءهم، كما جاء في الحديث القدسي الشّريف: (لئِن سألَني لأعطينَّهُ ولئنِ استعاذني لأعيذنَّهُ).

والله- سبحانه وتعالى- يعطي الرّزق لمن أدام الاستغفار وحرص عليه، قال تعالى: (فقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا*يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا*وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ) وهذا الرّزق من الله تعالى يأتي كذلك من خلال الدّعاء الصّادق حينما يقف العبد بين يدي الله تعالى يسأله الرّزق الحلال الطّيب في الدّنيا، كما أنّ من مظانّ استجابة الدّعاء تحيّن أوقات معيّنة للدّعاء ومنها وقت نزول المطر.

دعاء سيد الاستغفار الاستغفار فضائل الاستغفار أسباب استجابة الدعاء الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

نشاط التمويل العقاري- صورة أرشيفية

الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر

الدكتور محمد الفيومي

الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها ورجال الأعمال وأصحاب الشركات لحضور مؤتمر "البورصة للتنمية"

جانب من اللقاء

رئيس جهاز التمثيل التجاري يبحث مع سفير أستراليا تعزيز العلاقات الاقتصادية

بالصور

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

المزيد