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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مارست نوعا من التوازن النفسي| إدوارد: عرفت صدفة إصابتي بسرطان الكلى

إدوارد
إدوارد
عادل نصار

كشف الفنان إدوارد، لأول مرة تفاصيل إصابته بمرض السرطان، مشيرا إلى أن اكتشفت إصابتي بالمرض صدفة.

نشرت بوست بحذر فيه الناس من حقن التخسيس 

وقال الفنان إدوارد، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على dmc، إن "قعدت 4 أيام مبخشش الحمام ومبكلش لقمة، وابتديت أتعب جدًا، وروحت للدكتور قالي إني عندي شبه شلل في المعدة، ووقتها نشرت بوست بحذر فيه الناس من حقن التخسيس دي".

وأضاف إدوارد، إن :"الدكتور عمل لي فحوصات، ولقى كيس مية على الكلية اليمين، وبعد شوية فجأة بيقولي عندك كانسر في الكلى"، مضيفًا: "روحت لكذا دكتور، وكلهم أكدوا إن عندي سرطان في المرحلة الأولى، ولازم الكلية كلها تتشال".

 اكتشف إصابته بالمرض صدفة 

وأكد إدوارد أنه اكتشف إصابته بالمرض صدفة، لافتة إلى أنه بعد الصدمة بدأ يتعامل مع الأمر بهدوء وتوازن نفسي: "بلغت أسرتي في البيت، وابتديت أمارس نوع من التوازن النفسي عشان أقدر أواجه اللي جاي".

إدوارد شدد في حديثه على أهمية الوعي والمراجعة الطبية الدورية، مشيرًا إلى أن التهاون في متابعة الحالة الصحية قد يؤدي إلى اكتشاف أمراض خطيرة في مراحل متأخرة، داعيًا جمهوره إلى توخي الحذر من وسائل التخسيس غير الآمنة.

إدوارد الفنان إدوارد السرطان إسعاد يونس الصدمة

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