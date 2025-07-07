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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمودة: حسام عبد المجيد لم يقدم شيئا للزمالك وتجديد عبدالله الصفقة الأفضل

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
رباب الهواري

تحدث أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق عن تجربة جون إدوارد في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية.

وقال حمودة في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: لم أعرف جون إدوارد قبل توليه منصب في الزمالك ويجب دعم تجربته، ومقولة ابن النادي ليست ورقا لتوليهم مناصب داخل الأندية.

وأضاف: أهم صفقة أبرمها الزمالك في الفترة الأخيرة هي تجديد عقد عبدالله السعيد، والأبيض حاليا يحتاج إلى لاعبين كبار والمرشحين حاليل لا يصلحوا.

وتابع: حسام عبد المجيد لم يقدم أي شئ لنادي الزمالك، وأرقامه ضعيفة لا تجعله لا يملي شروطه على الأبيض، مؤكدا على امتلاك محمد السيد إلى موهبة كبيرة  يستحق عليها فرصة أكبر.

حسام عبدالمجيد الزمالك أخبار الزمالك صفقات الزمالك عبدالله السعيد

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