جينيفر أنيستون تلمح إلى موسم جديد من مسلسل “خلينا نقول إنه مش Friends”

في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، تحدثت النجمة العالمية جينيفر أنيستون عن الموسم الرابع المرتقب من مسلسل The Morning Show، والذي سيبدأ عرضه على منصة +Apple TV في 17 سبتمبر 2025.





وقالت أنيستون، البالغة من العمر 56 عامًا، إن الموسم الجديد سيكون مختلفًا كليًا عن أجواء مسلسلها الكوميدي الأشهر Friends، الذي اشتهرت فيه بدور “رايتشل غرين”.

“المسلسل ده متعب جدًا في التصوير، هو مليء بالطبقات، ومعقد، وعاطفي، وبيعالج مواضيع حساسة ومعاصرة. خلينا نقول ببساطة، هو مش Friends”، هكذا وصفت أنيستون طبيعة العمل في The Morning Show.





المسلسل، الذي انطلق لأول مرة عام 2019، يتناول كواليس العمل داخل محطة أخبار خيالية تُدعى “UBA”، ويركز على الصراعات المهنية والشخصية التي يواجهها مقدمو الأخبار. أنيستون تؤدي فيه دور “أليكس ليفي”، وتشاركها البطولة النجمة “ريز ويذرسبون”، بالإضافة إلى أسماء بارزة مثل “بيلي كروداب” و”جون هام”، وينضم للموسم الجديد كل من “جيريمي آيرونز” و”ماريون كوتيار”.





وعن مشاركتها في إنتاج المسلسل إلى جانب التمثيل، قالت أنيستون:

“نحن متورطون في كل تفصيلة صغيرة، من الأداء إلى الإعداد والإنتاج، وده بياخد مجهود كبير. بس عندي فريق دعم رائع وفريق عمل لا يُصدق”.

وأضافت: “بصراحة مش مصدقة إنه الموسم الرابع… ابتدينا في 2017! إزاي عدّى الوقت كده؟”





الموسم الرابع من The Morning Show انتهى تصويره في ديسمبر 2024، لكنه لا يزال في مرحلة ما بعد الإنتاج، وأكدت أنيستون أن الأحداث القادمة ستكون مليئة بالإثارة والتشويق.





وفي ختام حديثها، شددت أنيستون على أن هذا الموسم “مليان أحداث ومفاجآت”، مضيفة: “الموسم الجديد قوي جدًا… ومليان تشويق”.



