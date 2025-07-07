شريك ريهانا يشجعها لاستقبال الطفل الثالث

بينما تستعد النجمة العالمية ريهانا والمغني A$AP Rocky لاستقبال طفلهما الثالث، يبدو أن علاقتهما تزدهر أكثر من أي وقت مضى، بحسب مصدر خاص لمجلة PEOPLE.





ريهانا، التي أعلنت حملها الثالث في ميت غالا 2025، تعيش هذه التجربة مع شريك داعم بكل الطرق. المصدر أكد أن الثنائي “في غاية السعادة لأنهما يوسّعان عائلتهما من جديد”، وأضاف: “لقد احتضنا هذا الفصل من حياتهما بكل حب، ورابطهما تعمّق أكثر منذ أن أصبحا أبوين”.





ريهانا (37 عامًا) وRocky (36 عامًا) هما بالفعل والدان لطفلين: RZA Athelston (3 سنوات) وRiot Rose (23 شهرًا). ومع اقتراب موعد ولادة الطفل الثالث، يبدو أن Rocky لا يوفّر جهدًا في دعمه لريهانا.





يقول المصدر: “Rocky حاضر بكل تفاصيل الحمل. يغيّر الحفاضات، يقوم بروتين النوم، ويهتم بالأولاد حتى تأخذ ريهانا قسطًا من الراحة”.

وأضاف: “هو دائمًا يفكر في طرق يسعد بها ريهانا، سواء بإحضار أطعمتها المفضلة في وقت متأخر، أو بتحضير حمامات دافئة لها وتدليك قدميها، أو حتى الاعتناء بالمنزل لتستريح تمامًا”.





وتابع المصدر أن هذه التجربة “تحمل معنى خاصًا” لأن تطوّر علاقتهما جعلهما أكثر نضجًا كأبوين وشريكين، خاصة مع زيادة أعباء الحياة اليومية بوجود طفلين وثالث قادم، إلا أن “الحب والضحك في بيتهم في ازدياد”.





“Rocky هو أكبر مشجّع لريهانا”، يقول المصدر، “يُضحكها دائمًا، يحافظ على الأجواء خفيفة ومليئة بالحب. كلاهما يضع الأسرة في مقدمة أولوياتهما، وهذا واضح جدًا”.





يُذكر أن الثنائي عبّر سابقًا عن رغبتهما في أن يكون أطفالهما متقاربين في العمر، ليبنوا روابط قوية منذ الصغر.

“ريهانا دائمًا أرادت عائلة كبيرة، وتشعر الآن بامتنان شديد لهذه النعمة”، ختم المصدر.







