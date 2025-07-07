الشارع بقي ترعة.. كسر في خط مياه شرب بحي ثالث مدينة الإسماعيلية

يتابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات كسر خط مياه شرب ٤٠٠ مليمتر بمنطقة مجمع محاكم الإسماعيلية دائرة حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

حيث تم التنسيق الفوري بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ و السلامة العامة بمحافظة الاسماعيلية.

و تم إغلاق المحبس الرئيسي بالمنطقة من قبل مرفق المياه بهيئة قناة السويس حتى انتهاء أعمال اصلاح الكسر، و قامت اجهزة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة المتضررة للحفاظ على أرواح و ممتلكات المواطنين.

وأكد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، على قيام كافة الأجهزة التنفيذية بدورها بشكل فوري ، حيث تم الدفع بعدد ٩ سيارات شفط مياه (٣ سيارات تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية – سيارة تابعة لحي ثالث مدينة الإسماعيلية - ٢ سيارة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة – ٣ سيارات تابعة للحماية المدنية)، و ذلك لشفط كافة تراكمات المياه بالمنطقة المتضررة، على أن تستمر الأعمال حتى عودة الأمور لطبيعتها.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بسرعة استجابة كافة الأجهزة المعنية و تعاملها الفوري مع الموقف الطارئ، مؤكدا على استمرار كافة الأجهزة المعنية فى عملها لحين الانتهاء من اصلاح الكسر، و عودة كافة المرافق لعملها مره أخري.