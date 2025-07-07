حكم الكذب خوفا من الحسد.. علي جمعة يجيب

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تقول صاحبته هل يجوز الكذب في بعض تفاصيل حياتها بدافع الخوف من الحسد، لانها أحيانًا تضطر أن تكذب علشان محدش يحسدها، فهل عليها ذنب؟"

أجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إن الكذب محرم شرعًا ولا يجوز اللجوء إليه تحت أي ظرف، حتى لو كان بدافع الخوف من الحسد، مشيرًا إلى ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إن التورية مندوحة عن الكذب"، أي أن في التورية فسحة للمؤمن حتى يتجنب الكذب دون أن يقع في الإثم.

ونصح جمعة بعدم ذكر التفاصيل التي قد تثير الحسد، دون اللجوء إلى الكذب، قائلاً: "لو حد أصر يعرف تفاصيل حياتك، قولي الحقيقة أو استخدمي التورية، لكن بلاش كذب".

وأضاف أن المسلم مأمور بالصدق دائمًا، والكذب يظل محرمًا حتى لو كان في نية صاحبه دفع ضرر الحسد.

دعاء التحصين من الحسد والعين والسحر

« أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

«أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».

« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه».

« بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم »

« اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري».

« اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه».

« بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».