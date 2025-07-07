استشهاد 3 فلسطينيين برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة ورفح

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة ورفح.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الاثنين/ عن المصادر قولها "إن فلسطينيين اثنين استشهدا، وأصيب نحو 20 آخرين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة مساعدات شمال مدينة رفح".

وأضافت المصادر، بارتقاء شهيد، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال جباليا البلد، شمال قطاع غزة.. مشيرة إلى وقوع إصابات في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون، جنوب مدينة غزة، وشقة سكنية قرب صيدلية الزنط في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية جبع، شمال شرق القدس، كما أغلقت المدخل الرئيسي لقرية جورة الشمعة، جنوب بيت لحم.

