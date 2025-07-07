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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب الندب للعمل بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب للعمل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الشروط:


- أن يكون من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.
- من المعينين على (باب أول أجور) وظائف دائمة بموازنة الدولة وليس على حساب صناديق خاصة أو تمويل ذاتي أو فصل مستقل. 
- أن يكون المتقدم لشغل الوظائف التخصصية حاصل على أحد المؤهلات الواردة فى الإعلان، ومن شاغلي المستوي الوظيفي الثالث أو الثاني أو الأول. ،
- ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عاماً.
- أن يكون المرشح للوظيفة على استعداد التام للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية وفي أيام العطلات.
- أن تتوافر مدة الخبرة المطلوبة في ذات التخصص طبقاً للإعلان والإجادة التامة للتعامل مع الحاسب الآلي (Office – Internet) لجميع التخصصات المطلوبة بالوزارة. 
- أن يكون حاصلاً على تقرير تقويم أداء (لا يقل عن كفء) عن آخر عامين.
- اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي سيتم إجراؤهما.

*التخصصات المطلوبة* :


* بكالوريوس هندسة قسم اتصالات – بكالوريوس حاسب آلي – بكالوريوس نظم معلومات – بكالوريوس حاسبات ومعلومات، {مدة الخبرة سنة فأكثر}
* بكالوريوس هندسة قسم مدنى – بكالوريوس هندسة قسم عمارة، {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.
* بكالوريوس تجارة خبرة فى ( الحسابات – المخازن – العقود – التأمينات الاجتماعية – البيرول – المزايا ) {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.
* أخصائى موارد بشرية خبرة فى ( الملفات – الذمة المالية – التدريب – التنظيم والإدارة ) {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر} .
* ليسانس حقوق، {مدة الخبرة سنة فأكثر}.
* ليسانس آداب قسم جغرافيا GIS، {مدة الخبرة سنة فأكثر}.
* بكالوريوس علوم زراعية {مدة الخبرة سنة فأكثر}.
* ليسانس لغات أجنبية  {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر} .
* بكالوريوس هندسة قسم ( ميكانيكا – سيارات – معدات ثقيلة ) {مدة الخبرة 4 سنوات فأكثر} .
* أخصائى متابعة ( إدارية – ميدانية ) {مدة الخبرة 5 سنوات فأكثر}.
- بكالوريوس الإحصاء {مدة الخبرة سنة فأكثر} .
* ليسانس آداب {مدة الخبرة سنة فأكثر}.
* بكالوريوس علوم بيئية {مدة الخبرة سنة فأكثر}. 
* بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية  {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.

*المستندات المطلوب تقديمها* (معتمدة ومختومة بخاتم الجمهورية):


- بيان حالة وظيفية حديث من جهة العمل موضح به (الإسم الرباعي – تاريخ الميلاد – المؤهل وتاريخه - المجموعة النوعية والمستوى الوظيفي وتاريخ الحصول عليه– مرتبة تقرير تقويم الأداء عن آخر عامين). 
- إفادة بخضوع المتقدم لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.
- شهادة قانونية حديثة موضح بها عدم توقيع ثمة جزاءات عليه أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وأية مؤهلات دراسية أخرى (أن وجدت)
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

تسلم الطلبات باسم *الوكيل الدائم* لوزارة التنمية المحلية، على أن يسلم الطلب وكافة المستندات *باليد* بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالدور الأرضي، أثناء مواعيد العمل الرسمية من الساعة 9 صباحاً  وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، وخلال الفترة من صباح الأحد القادم 13 يوليو 2025 وحتى 27 يوليو 2025 .

التنمية المحلية وظائف خالية فتح باب الندب

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