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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تناقش مشروعات البنية التحتية ومنظومة التصالح بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية ووكيل مجلس النواب
وزيرة التنمية المحلية ووكيل مجلس النواب
ايمان البكش

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم مع النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية المختلفة لمتابعة ملفات عمل الوزارة .

وخلال اللقاء أكدت د.منال عوض علي أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الإدارة المحلية والتنسيق الذي يتم بين الجانبين لبحث مطالب المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين.

وأشاد النائب محمد الحسيني بالجهود التي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطنين والطفرة النوعية التي شهدتها الوزارة منذ توليها المسؤولية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنظومة العمل المحلي بالمحافظات والتيسيرات والتسهيلات المقدمة للمواطنين من الإدارة المحلية في المراكز والأحياء فيما يخص في الملفات اليومية التي تهم المواطنين ، كما تم مناقشة بعض الخدمات الخاصة التي تمس حياة مواطني محافظة الجيزة وبصفة خاصة مشروعات البنية التحتية والرصف ومنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء وعدد من الملفات الأخرى التي تهم أبناء الجيزة وتوفير بعض الخدمات الأساسية لهم.

التنمية المحلية منال عوض مجلس النواب

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