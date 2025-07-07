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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"طلعت مصطفى" تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ السوق العقاري المصري بقيمة 211 مليار جنيه

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بتحقيق مبيعات تعاقدية غير مسبوقة بلغت 211 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو 59% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت خلالها المبيعات 133 مليار جنيه.

يأتي هذا الأداء القياسي ليؤكد على قوة العلامة التجارية للمجموعة وريادتها المستمرة في السوق العقارية المصرية والإقليمية، مدعومًا بالطلب المتزايد على مشروعاتها السكنية والتجارية.

وذكرت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، أن المبيعات الجديدة جاءت مدفوعة بالإقبال الكبير على مشروعاتها في مصر، والمملكة العربية السعودية، خاصة مدينتي، بريفادو، نور، ساوث بالساحل الشمالي، وبنان، وسيليا.

ويعكس هذا النمو الاستثنائي قدرة المجموعة على قراءة توجهات السوق وتلبية الطلب المتنامي من العملاء محليًا وإقليميًا، بما يدعم مكانتها كأكبر مطور عقاري في السوق.

وتعكس هذه النتائج القياسية نجاح مجموعة طلعت مصطفى في ترسيخ مكانتها كأقوى مطور عقاري في السوق المصرية، وواحدة من أبرز الكيانات العقارية على مستوى المنطقة، وتمضي المجموعة قدمًا نحو تنفيذ خطة توسعية طموحة تستهدف الدخول إلى أسواق استراتيجية جديدة، على رأسها سلطنة عُمان والعراق، مدفوعة بزخم بيعي غير مسبوق، ونمو متسارع في الطلب على مشروعاتها، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المجموعة للتحول إلى منصة عقارية إقليمية متكاملة، ترتكز على الابتكار والجودة وتعظيم القيمة السوقية والربحية على المديين المتوسط والطويل."طلعت مصطفى" تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ السوق العقاري المصري بقيمة 211 مليار جنيه

طلعت مصطفى مبيعات عقار

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