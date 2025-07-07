العربية اتعجنت.. شاهد تصادم بين ملاكي وأتوبيس أعلى المحور بالشيخ زايد

وقع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي أعلى طريق المحور قبل الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق المحور قبل الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارات إسعاف، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحولت السيارة الملاكي إلى قطعة خردة بعد تهشم واجهتها تماما نتيجة الحادث.

كما يجري رجال الأمن حصر الوفيات والمصابين ، والبحث عن الناجين لإغاثتهم من الحادث وإنقاذ أرواحهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.