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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات المرورية في مناطق أعمال صيانة الدائري الإقليمي

الدائري الإقليمي
الدائري الإقليمي
أ ش أ

شدد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية في مناطق أعمال صيانة الطريق الدائري الإقليمي والتحويلات والمحاور البديلة، وإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم/ الإثنين/؛ لمناقشة واستعراض عدد من الخطوات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالطريق الإقليمي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة حفاظًا على سلامة المواطنين بحضور السكرتير العام للمحافظة عبد الله الديب السكرتير العام، وخالد النمر السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن أشمون والباجور ومنوف، ومدير مشروع المواقف، ووكيل إدارة مرور المنوفية.
ووجه المحافظ مدير مشروع المواقف بضرورة متابعة خطوط السير والالتزام بالحمولة المقررة بما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان، مؤكدا أنه لن يتهاون في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ودخوله الخدمة أمام المواطنين وفق الخطط الزمنية المقررة.
وقال المحافظ إنه من المقرر غلق الطريق الإقليمي بدءاً من الساعة السادسة صباح غد /الثلاثاء/ 8 يوليو، ولمدة أسبوع بصفة مؤقتة لحين تحسين ورفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة على أن تكون مسارات المركبات خلال فترة الغلق على المحاور البديلة على النحو التالي: القادم من مناطق أشمون والباجور ومنوف يسلك طريق القناطر الخيرية القديم، والقادم من الإسكندرية الزراعي يسلك الطريق الإقليمي في الاتجاه الصحراوي حتى محور الضبعة ومنه للطريق الأوسطي، والقادم من بلبيس يسلك الطريق الأوسطي أو محور العبور، والقادم من الإسماعيلية الصحراوي يسلك محور 30 يونيو أو الأوسطي، والقادم من الإسماعيلية الزراعي يسلك الطريق الأوسطي.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم استخدام خطوط بديلة للطريق الإقليمي لتيسير الحركة المرورية خلال فترة الغلق على النحو التالي: شبين الكوم – أكتوبر يسلك الزراعي ثم الدائري، والباجور – المؤسسة يسلك القناطر الأصلي القديم، والباجور – بنها يسلك اسطنها الزراعي، والباجور – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري، وأشمون – المؤسسة يسلك القناطر، وأشمون – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري، وأشمون – السادات يسلك شما – منوف – كفر داود، ومنوف – المؤسسة يسلك القناطر، ومنوف – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري، وسرس الليان – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري، وسرس الليان – المؤسسة يسلك القناطر ثم الدائري، والشهداء – أكتوبر يسلك شبين الكوم ثم الزراعي ثم الدائري.

المنوفية الدائري الإقليمي صيانة الطريق الدائري

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