تعرف على حكم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. صافرة مثيرة للجدل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا عن طاقم تحكيم المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام يوم الأربعاء المقبل على الأراضي الأمريكية.

وتقرر أن يتولى البولندي سيمون مارشينياك، أحد أبرز حكام النخبة عالميًا، إدارة اللقاء، ليعود بذلك مجددًا لقيادة مباريات الميرينغي، بعد أيام فقط من توليه إدارة مباراتهم أمام يوفنتوس في دور الـ16 من نفس البطولة، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

تاريخ متقلب.. وجدلية تحكيمية حاضرة

تعيين مارشينياك لقيادة المباراة لم يمر مرور الكرام، حيث استدعى تعيينه جدلًا متجددًا، خاصة بعد الواقعة الشهيرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا السابق، عندما ألغى ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح جوليان ألفاريز أمام أتلتيكو مدريد، وهي المباراة التي أثارت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

مارشينياك يُعرف بخبرته الواسعة، لكنه أيضًا يرتبط بسجل متباين مع ريال مدريد، إذ أدار للفريق الإسباني 11 مباراة، فاز الملكي في 6 منها، تعادل في اثنتين، وخسر 3 مرات، أبرزها أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال قبل موسمين.

باريس سان جيرمان.. سجل تحكيمي أفضل تحت صافرة البولندي

أما بالنسبة للنادي الباريسي، فقد أدار مارشينياك 7 مواجهات له، خرج منها سان جيرمان منتصرًا في 4، مقابل خسارتين وتعادل وحيد، آخرها كان الانتصار البارز على مانشستر سيتي بنتيجة 4-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

مارشينياك سيظهر للمرة الثالثة في هذه النسخة من كأس العالم للأندية، بعد أن سبق له قيادة مباراة إنتر ميامي ضد بالميراس، ما يجعل لقاء نصف النهائي المرتقب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان أعلى اختبار تحكيمي له حتى الآن في البطولة.

ومع تواجد أسماء ثقيلة في كلا الفريقين مثل عثمان ديمبلي وكيليان مبابي من جهة، وفينيسيوس جونيور ورودريجو من الجهة الأخرى، سيكون أداء الحكم تحت المجهر من قبل الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة أن الفائز قد يكون الأقرب لاعتلاء منصة التتويج.