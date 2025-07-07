كوليبالي يوجه رسالة إلى جماهير الهلال السعودي بعد الخروج من مونديال الأندية

وجه النجم السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي مدافع نادي الهلال السعودي، رسالة لجماهير ناديه بعد الخروج من الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة مابين 14 يونيو الماضي وحتى 13 يوليو الجاري.

وكتب كوليبالي تدوينة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي«إنستجرام»: "أردنا أن تكون بطولة كأس العالم للأندية هذه لحظة خاصة لا تُنسى للمملكة العربية السعودية، وللهلال، ولجميع المشجعين والأهم من ذلك كله، بالنسبة لنا كفريق".

وأضاف: "من المؤسف أن ينتهى مشوارنا في الدور ربع النهائي، لقد قدمنا كل شيء، ولكن لم يكن من المفترض أن يكون كذلك".

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع ميلان الإيطالي لضم الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز.