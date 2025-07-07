الزمالك يقترب من حسم مصير لاعب شاب.. والطلائع يتحرك لاستعارته

اقترب محمد عاطف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني في الفترة الحالية، ضمن قائمة اللاعبين المنتظر رحيلهم عن الفريق.

وتلقى اللاعب عدة عروض، أبرزها من نادي طلائع الجيش الذي أبدى رغبته في ضمه على سبيل الإعارة، في ظل تمسك الزمالك ببيع اللاعب بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم المفاوضات، خاصة بعد ترحيب هيثم شعبان، المدير الفني لطلائع الجيش، بفكرة ضم اللاعب لتعويض رحيل أحمد متعب إلى البنك الأهلي.

في سياق آخر، عقد الثلاثي جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران أمس الأحد، وذلك للتعارف ومناقشة خطة الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشدد مسؤولو الفريق خلال الجلسة على ثقتهم في قدرات اللاعبين، وطالبوهم بالتركيز والاجتهاد من أجل تحقيق أهداف الزمالك والمنافسة بقوة على كافة البطولات.