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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماع بدء تنفيذ أكبر محطة معالجة صرف صحي بالدلتـا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الاجتماع التحضيري لمناقشة إجراءات بدء تنفيذ أكبر محطة معالجة صرف صحي ضمن مكونات المشروع القومي لتحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر، والذي يُنفذ بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 213.9 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو،في إطار التوجهات الوطنية لتحسين جودة المياه ومعالجة الصرف الصحي في محافظات الدلتا.

جهود محافظ الغربية 

حضر الاجتماع اللواء المهندس محمد عبد الفتاح يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وممثلو الشركة المنفذة، ووفد من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية وتفاصيل الأعمال الإنشائية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، ومراعاة أعلى معايير الجودة البيئية.

دعم الأسر والعائلات 

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المشروع يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف البنية التحتية البيئية على مستوى إقليم الدلتا، لافتًا إلى أن محطة المعالجة المقرر إنشاؤها بمدينة طنطا هي الأكبر ضمن مكونات مشروع “كيتشنر”، وتبلغ طاقتها التصميمية 100 ألف متر مكعب يوميًا، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لأكثر من 700 ألف مواطن بمحافظة الغربية.

تنفيذ مشروعات 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال شركة “محمد عبد المحسن الخرافي” بقيمة 68.5 مليون يورو، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحقيق استدامة الخدمات، مؤكدًا أن الغربية تضع صحة المواطن وحماية البيئة على رأس أولوياتها.


واختتم محافظ الغربية الاجتماع بتأكيده أن هذا المشروع يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكفاءة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تهيئة كل السبل أمام فرق العمل للانطلاق الفعلي في تنفيذ المشروع، تحقيقًا لرؤية الدولة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية مشروعات تنموية الصرف الصحي مياه الشرب والصرف كتشتنر

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