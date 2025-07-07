أمين البحوث الإسلامية ومدير مكتبة الإسكندرية يفتتحان جناح الأزهر للكتاب .. صور

افتتح الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب، رئيس مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، جناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته العشرين، وذلك تأكيدًا على حرص الأزهر على المشاركة الفاعلة في الفعاليات الثقافية الكبرى، ونشر رسالته الوسطية وتعريف الجمهور بجهوده في تعزيز الثقافة والقراءة والاهتمام بقضايا الأمة.

شهد الافتتاح الدكتور محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر الشريف وعلمائه، وشخصيات فكرية وثقافية بارزة.

وأجرى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جولة تفقدية داخل الجناح، حيث تفقد منفذ بيع الكتب، واطّلع على الإصدارات المعروضة، ثم انتقل إلى ركن قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تابع الأنشطة الفنية وورش العمل المقدمة للزوار، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل موجهي ومعلمي ومعلمات التربية الفنية في تقديم محتوى تثقيفي وإبداعي مميز.

كما شملت الجولة زيارة متحف المخطوطات، حيث أكد الدكتور الجندي ما يمتلكه الأزهر من كنوز تراثية وتاريخية وأنها تُعد مرجعًا مهمًا لطلاب العلم والباحثين، وتابع فضيلته أركان الفتوى، والطفل، والخط العربي، معربًا عن إعجابه بحسن التنظيم، واحترافية الأداء، والجهود المبذولة من القائمين على الجناح في استقبال الجمهور وتقديم محتوى هادف ومتنوع.

وعقب افتتاح الجناح، حرص الدكتور محمد الجندي على زيارة "سور الأزبكية" بمكتبة الإسكندرية، مشددًا على أهمية القراءة في بناء وعي الإنسان وتنمية ثقافته، ودورها الحيوي في نهضة المجتمعات وتقدم الأوطان.

ويحتفي الأزهر الشريف بالعلّامة الشيخ محمد عبد الله دراز "شخصية الجناح" لهذا العام، تقديرًا لعطائه العلمي ومكانته الفكرية الرفيعة، وذلك بناء على قرار من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

تأتي هذه المشاركة امتدادًا لحضور الأزهر المستمر في المحافل الثقافية، وفي مقدمتها معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي شهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور من مختلف الفئات العمرية، عبر فعاليات نوعية شملت الندوات، والمسابقات، والعروض التفاعلية.

يُذكر أن جناح الأزهر الشريف هذا العام يقع بجوار القبة السماوية داخل مكتبة الإسكندرية، ويمتد على مساحة واسعة تضم أركانًا نوعية وإصدارات فكرية متجددة، تُسهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الزوار، في إطار رسالة الأزهر التنويرية الممتدة عبر العصور.