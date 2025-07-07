بعد انتقاد تصرفه.. نجم ليفربول يعلق على وفاة زميله جوتا

دافع الكولومبي لويس دياز نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن نفسه بسبب تعرضه للإنتقادات الكبيرة بعد تسريب صور وفيديوهات يرقص خلال يوم جنازة زميله دييجو جوتا.

وتوفى جوتا على إثر حادث مروري يوم الأثنين الماضي وسط حالة حزن لجماهير ليفربول والوسط الرياضي في البرتغال وأنجلترا.

لويس دياز في تصريحاته أكد أن شعور الاستيقاظ على الخبر أمر صعب خصوصا وأنه كان زميله في الفريق وبينهم صداقة كبيرة.

وأضاف: أرسل كل الأمنيات الطيبة لعائلته وبالتأكيد سيعانون بشكل كبير بعد وفاته.

وأوضح : جوتا كان قام بموقف جميل تجاهي وعندما قرأت الخبر لم أتمالك نفسي ونزلت دموعي بشدة.

وأختتم : أقول له أرقد بسلام, ستظل حاضراً في ذهن الفريق ولن ينساك أحد.