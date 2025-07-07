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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الزمالك يقترب من حسم صفقة المهاجم البرازيلي فينيسيوس.. ما القصة؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

يستمر نادي الزمالك في تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث اقترب من التعاقد مع المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس، الذي لعب سابقًا لفولهام الإنجليزي وجالطة سراي التركي. 

الصفقة المرتقبة ستكون بشكل مجاني، حيث أصبح فينيسيوس لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع فولهام.

تفاصيل صفقة كارلوس فينيسيوس

بحسب معلومات جديدة، فإن الزمالك قد دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب كارلوس فينيسيوس، حيث تشير التقارير إلى أن نسبة تقدم هذه المفاوضات تصل إلى 74%. وهذا يتيح للنادي فرصة قوية للحصول على خدمات المهاجم الذي يتمتع بقدرات تهديفية ممتازة.

وتسعى إدارة الزمالك لتقوية خط الهجوم بلاعب يتمتع بخبرة وقدرات قوية. 

ويعتبر فينيسيوس شخصية مثالية لهذا الدور، حيث يمتاز بتحركاته السريعة وقدرته على استغلال الفرص بصورة مميزة، ومن المتوقع أن يحدث إضافة نوعية للفريق الأبيض خلال منافساته القادمة بمجرد انضمامه.

ويتواصل الزمالك مع وكيل اللاعب للاتفاق على المقابل المالى، وكذلك مدة التعاقد، حيث أن اللاعب حر بعد الرحيل عن ناديه فولهام بنهاية عقده، وهو ما يمنح اللاعب الاولوية فى الانضمام للزمالك.

ويرى مسئولو الزمالك أن فينيسوس لن يكلف الزمالك كثيرا في ظل عدم ارتباطه بفريق، في الوقت الذى وضع فيه الزمالك سقف تعاقدات سواء لاعب مصر أو صفقة أجنبية.

يأتي ذلك ضمن استعدادت إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لتدعيم صفوف الفريق خاصة على صعيد الهجوم، وكذلك بعد التعاقد مع مدير رياضي ومدرب جديد لقيادة الفريق.

من هو كارلوس فينيسيوس؟

كارلوس فينيسيوس ألفيش موراييس هو مهاجم برازيلي يبلغ من العمر 30 عامًا، مواليد مارس 1995.

ويتميز اللاعب بطوله الذي يصل إلى 1.90 متر مما يمنحه أفضلية في الكرات الهوائية.

لعب فينيسيوس في عدة أندية بارزة في أوروبا مثل بنفيكا، توتنهام، فولهام، وجالطة سراي، حيث يتمتع بقدرات بدنية رائعة، وتحركات ذكية داخل منطقة الجزاء، وهو يعتبر خيارًا مثاليًا لمركز الهجوم.

خاض فينيسيوس جولة أوروبية طويلة مع عدة أندية، إلا أنه لم يستطع تثبيت مكانه في التشكيلة الأساسية للعديد من الفرق، ورغم تألقه، إلا أن ذلك دفعه للبحث عن تحديات جديدة.

ومن المتوقع -بحسب المراقبين- أن يقدم أداءً جيدًا في الزمالك، حيث يسعى للحصول على فرص لعب أكثر واستعادة بريقه.

ويمتاز كارلوس فينيسيوس أيضا، بقوته البدنية وقدرته على إنهاء الهجمات بشكل فعال، مما يجعله أحد العناصر الحيوية في أي خط هجوم. 

ويتمتع أيضًا بخبرة دولية قد تُظهر نفسها بشكل كبير في البطولات المحلية والقارية، وهو ما يضيف قيمة كبيرة لنادي الزمالك، خاصة مع الاستعدادات المكثفة للموسم المقبل.

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