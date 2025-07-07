يجيد كل مراكز الهجوم.. من هو تشيكو بانزا صفقة الزمالك المرتقبة؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن توصل إدارة النادي لاتفاق متقدم مع الأنجولي تشيكو بانزا، جناح فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وأكد المصدر أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي مع اللاعب وناديه، مشيرًا إلى أن الصفقة أصبحت قريبة بنسبة تصل إلى 90%، في ظل الرغبة المشتركة بين الطرفين لإتمام التعاقد.

مين هو تشيكو بانزا صفقة الزمالك المرتقبة؟

لعب تشيكو مع عدد كبير من الأندية في البرتغال قبل الاستقرار مع استريلا في يناير 2025

لعب في الموسم الماضي 13 مباراة مع استريلا وسجل هدف وحيد وبدون صناعة.

لعب لمنتخب أنجولا 3 مباريات رسمية ولم يسجل أي هدف خلالهم

تشيكو مميز في خط الهجوم ويستطيع اللعب في كل المراكز الهجومية

في الموسم الماضي فقط مع استريلا و بورتيمونيوس لعب 10 مباريات كمهاجم ثاني وسجل 3 أهداف ولعب كجناح أيسر 7 مباريات وسجل هدف وحيد ومهاجم صريح لعب 6 مباريات وسجل هدف وحيد

لعب تشيكو في مركز الجناح الأيمن وسجل 3 أهداف وصنع هدف خلال 5 مباريات

ويبلغ شيكو بانزا من العمر 26 عامًا، وتابعه مسؤولو الزمالك خلال الفترة الماضية قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع النادي البرتغالي واللاعب.

ويرتبط الجناح الأنجولي بعقد ممتد مع إستريلا دا أمادورا لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

يأتي هذا التحرك من إدارة الزمالك في إطار خطة تدعيم الفريق بعناصر هجومية مميزة، بعد أن سبق ونجحت الإدارة في ضم أحمد شريف، مهاجم فاركو، خلال الأيام القليلة الماضية، والحصول على الاستغناء الخاص به رسميًا.