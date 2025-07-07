الزمالك يفتح باب المفاوضات لضم الأنجولي شيكو بانزا من الدوري البرتغالي

دخل الجناح الأنجولي شيكو بانزا، لاعب إستريلا دا أمادورا البرتغالي، ضمن دائرة اهتمامات نادي الزمالك، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن الزمالك بدأ اتصالات أولية مع اللاعب للتفاوض بشأن انتقاله المحتمل إلى صفوف الفريق الأبيض.

بانزا، البالغ من العمر 26 عامًا، انضم إلى إستريلا دا أمادورا في يناير الماضي، ويرتبط بعقد مع النادي البرتغالي يمتد حتى صيف 2028.

ويشغل مركز الجناح الأيسر، ويمثل منتخب أنجولا على المستوى الدولي، حيث شارك مؤخرًا في تصفيات كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي في مارس الماضي.

وعلى صعيد مشاركاته مع فريقه، خاض بانزا 13 مباراة منذ انضمامه، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وقد أنهى إستريلا دا أمادورا الموسم في المركز الخامس عشر بالدوري البرتغالي، بعدما نجا بصعوبة من الهبوط.