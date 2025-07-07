المؤتمر يثمن توجيهات الرئيس السيسي بإغلاق مناطق التطوير على الطريق الدائري الإقليمي

أعربت المستشارة محبوبة شبكة عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، عن تقديرها للقرار الحكيم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقاضي بإغلاق المناطق التي تشهد أعمال صيانة وتطوير على الطريق الدائري الإقليمي، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين ودعمًا لمنظومة البنية التحتية.

وأضافت شبكة في تصريحات لها اليوم أن هذا القرار يعكس رؤية القيادة السياسية الواعية والمسؤولة تجاه إدارة شؤون الدولة، لا سيما في ما يخص سلامة المواطنين وتنظيم حركة النقل على الطرق الحيوية، ويأتي في إطار سياسة الدولة التي تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها.

وأكدت شبكة ، أن هذا التوجه الرشيد يعزز من جهود تطوير شبكة الطرق القومية، ويُسهم في تسريع وتيرة العمل في مشروعات البنية التحتية، بما يدعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما أشادت شبكة، بالتكليفات الرئاسية الصادرة للجهات التنفيذية، وعلى رأسها وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، بشأن توفير البدائل المرورية، وتكثيف التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتأمين سير المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال.