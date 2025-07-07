السكة الحديد تنفي وجود حريق بأحد القطارات الروسية الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية

أصدرت الهيئة القوميه لسكك حديد مصر بيانا إعلاميا حول الفيديو الذي تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة بشان وجود حريق بأحد القطارات الروسية الدرجه الثالثة ذات التهوية الديناميكية

حيث تؤكد الهيئة أن هذا الفيديو قديم وهذه الاخبار عارية تماما من الصحة ولايوجد اي حريق بأحد القطارات على مستوى الجمهورية والحركة منتظمة بكافة خطوط الشبكة.

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر السادة المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات والأخبار المغلوطة التي تهدف إلى اثارة البلبلة لدى الراي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية من وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر