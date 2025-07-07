محمد نبيل: الاحتفال بموقعة البرث من علامات الإرادة المصرية

قال الكاتب محمد نبيل مؤلف موسوعة حكايات الولاد والأرض إنه التقى نحو 300 أم لشهداء الوطن، إلا أن الكلمة التي كان يرددها أمهات هؤلاء الشهداء “إحنا عرفنا ولادنا هيبقوا فين”.

علامات الإرادة المصرية

وأضاف الكاتب محمد نبيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن الاحتفال بموقعة “البرث” علامة من علامات الإرادة المصرية.

معركة البرث الشهيرة

ومرت 8 سنوات على معركة من أعظم المعارك التي خاضها رجال القوات المسلحة الشرفاء، يتقدمهم الشهيد البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة بمدينة العريش في شمال سيناء، الذي بات رمزًا للوطن بعد استشهاده في معركة "البرث" الشهيرة في 7 يوليو 2017.