في الذكرى الثامنة لاستشهاده.. أحمد منسي أسطورة «معركة البرث» الوطنية

8 سنوات مرت على معركة من أعظم المعارك التي خاضها رجال القوات المسلحة الشرفاء، يتقدمهم الشهيد البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة بمدينة العريش في شمال سيناء، الذي بات رمزًا للوطن بعد استشهاده في معركة "البرث" الشهيرة في 7 يوليو 2017.

أحمد صابر محمد علي منسي (4 أكتوبر 1978 - 7 يوليو 2017)، من مواليد قرية بنى قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، هو ضابط مصري شغل منصب قائد الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة بمدينة العريش في شمال سيناء، خلال مسيرته العسكرية اشتهر بقيادته لعدة حملات لإنفاذ القانون مكونة من أفراد الصاعقة المصرية بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء، قُتل ومعه عدد من أفراد كتيبته في 7 يوليو 2017 خلال أحداث هجوم كمين البرث، بمدينة رفح في شمال سيناء أثناء التصدي لهجوم إرهابي مسلح على أفراد القوات المسلحة.

وُلد في 4 أكتوبر عام 1978م بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية. بعد التخرج عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة في الوحدة 999 قتال.

التحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم الـ "SEAL" عام 2001م، ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006م.

وفي عام 2013م حصل على ماجستير العلوم العسكرية «دورة أركان حرب» من كلية القادة والأركان، وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفاً للعقيد رامي حسنين الذي قتل في شهر أكتوبر عام 2016م.