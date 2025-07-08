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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام :الزمالك لا يراهن حاليًا على الكواليتي..في ظل نقص الإمكانيات المالية

أمير هشام
أمير هشام
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجآت بشأن صفقات الزمالك الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"الزمالك نجح في التوصل لاتفاق مع استريا أمادورا البرتغالي للتعاقد مع لاعبه الانجولي شيكو بانزا، واللاعب وقع 4 سنوات بشكل رسمي".

وأكمل :"جون إدوارد المدير الرياضي نجح في حسم الصفقة مع شيكو بانزا، كما تم التوصل لاتفاق مع ناديه البرتغالي، وحسمت الصفقة بشكل سري للغاية".

وأضاف أمير هشام:"الزمالك حسم الصفقة بشكل رسمي، ومن المنتظر الاعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة".

وأختتم :"الزمالك لا يراهن حاليًا على الكواليتي، في ظل نقص الإمكانيات المالية، ولكن سيتم التعاقد مع لاعبين جيدين، وقادرين على التألق في الدوري المصري، وهو رهان المدير الرياضي الحالي وعدد من مسئولي الزمالك".

أمير هشام الاهلي الزمالك

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