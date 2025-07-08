جهود طبية متميزة بمستشفى قويسنا المركزي تنقذ شابة من بتر القدم بعد حادث قطار

نجح أطباء مستشفى قويسنا في محافظة المنوفية في إنقاذ شابة تبلغ من العمر 35 عامًا من البتر بعد إصابتها بجروح خطيرة في القدم نتيجة حادث قطار وقع اليوم بمدينة قويسنا.

حضرت الحالة إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من كسور وجرح هرسي متهتك بالقدم اليمنى.

وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، تم التدخل الجراحي الفوري من خلال فرق الجراحة والعظام وجراحة التجميل والأوعية الدموية.

وتم تثبيت الكسور باستخدام "واير"، وإصلاح الأنسجة والعضلات المتضررة، مع خياطة أولية ومتابعة دقيقة للحالة، بما أنقذ القدم من البتر.

شمل الفريق الطبي الدكتور وليد إسماعيل – استشاري الجراحة العامة ورئيس القسم، الدكتورة أميرة فتحي أخصائي جراحة التجميل، الدكتورة نورا رضا نائب الجراحة العامة، الدكتور حسام عمران استشاري جراحة العظام، الدكتور رياض عزت نائب جراحة العظام، الدكتور حسن محمد حسن أخصائي الأوعية الدموية، الدكتور عادل ندا استشاري التخدير، فرق التمريض، وفنيي الأشعة، والتخدير، والاستقبال، وكذلك للدكتور محمد عتمان مدير الطوارئ ونوابه، والدكتورة ماجي عياد نائب المدير للأقسام الداخلية، والدكتورة أمل علي عزب نائب المدير المسائي.