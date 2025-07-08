لويس دياز يطرق أبواب برشلونة ويرغب في مغادرة ليفربول هذا الصيف

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن رغبة قوية لدى النجم الكولومبي لويس دياز، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في خوض تجربة جديدة بانتقاله إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ثلاثة أعوام ونصف قضاها في ملعب "أنفيلد".

وذكرت الصحيفة أن دياز كان من بين اللاعبين الذين انضموا اليوم الثلاثاء إلى معسكر ليفربول التحضيري للموسم الجديد، إلا أنه وصل إلى المدينة وهو يحمل نية واضحة بالرحيل عن النادي، بعد فترة ناجحة توج خلالها بخمسة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأتي هذه التطورات بعدما أثار دياز جدلًا في الصحافة البريطانية لمشاركته مؤخرًا في مباراة استعراضية مع مؤثرين من بلاده، بعد فترة قصيرة من وفاة زميله السابق في الفريق ديوجو جوتا في حادث سير مأساوي، ما عرضه لانتقادات جماهيرية وإعلامية واسعة.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن اللاعب ووكالته سيبدآن اعتبارًا من اليوم خطة تحرك تدريجية للضغط على إدارة ليفربول من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف، رغم أن عقده مع "الريدز" يمتد حتى عام 2027، مما قد يُعقد المفاوضات.

ويُدرك مسؤولو ليفربول أن الصفقة لن تُحسم بسهولة، وقد تتحول إلى مسلسل انتقالات طويل إذا لم يتم التوصل لاتفاق سريع، لا سيما أن اللاعب يرغب في المغادرة دون اللجوء إلى أسلوب الصدام المباشر، مفضلاً التحرك بهدوء وإقناع النادي بحاجته لتحدٍ جديد في مسيرته.

ويرى دياز أن فترته في إنجلترا وصلت إلى نهايتها، ويعتبر برشلونة الوجهة المثالية للمرحلة القادمة، في ظل سعي المدرب الألماني هانز فليك لتدعيم الجبهة الهجومية للنادي الكتالوني، خاصة في ظل التحديات المالية التي تُصعّب إبرام صفقات ضخمة.