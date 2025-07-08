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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يبحث مع "الكهرباء" متحصلات خدمة النظافة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع مسؤولي شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وعلى رأسها ملف متحصلات خدمة النظافة المُضافة على فواتير الكهرباء وذلك في إطار توجيهات الدولة لتطبيق منظومة متطورة للجمع المنزلي للمخلفات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح المحافظ أن اللقاء يأتي في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية الحالية، خاصة مع بدء التجهيز لطرح عمليات الجمع المنزلي للمخلفات في كافة قطاعات المحافظة، سواء بالأحياء أو المراكز والمدن، بما يضمن تقديم خدمة حضارية تليق بالمواطنين، وبما لا يُحمّله أية أعباء مالية إضافية.

وأشار النجار إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات السابقة من خلال لجان العمل المشتركة بين القيادات التنفيذية بالمحافظة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بهدف مراجعة متحصلات رسوم النظافة وآليات تحصيلها بشكل دقيق وضمان توجيه تلك الموارد بصورة فاعله لدعم المنظومة الجديدة المقرر تنفيذها.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة حريصة على توظيف تلك الموارد المالية لتطوير آليات الجمع والنقل والفرز، مشددًا على ضرورة إدارة منظومة النظافة بأسلوب علمي ومتكامل، مع دعم قدرات العاملين، واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة في التتبع والمراقبة، بما يحقق الشفافية ويحسن من كفاءة الأداء.

وفي هذا السياق كشف محافظ الجيزة عن إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة وتقييم منظومة النظافة بالمراكز والمدن بديوان عام المحافظة، تكون مسؤولة عن الرصد اللحظي ومتابعة أداء الشركات القائمة على تنفيذ عمليات الجمع، وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا.

وشدد النجار على أهمية ملف النظافة باعتباره من الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل يومي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمة بمحافظة الجيزة، وذلك بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة.

شهد اللقاء حضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وهند عبد الحليم نائب المحافظ و محمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والمهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والمهندس محمد راغب نائب رئيس الشركة.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة خدمات النظافة

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