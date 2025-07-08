النواب يوافق على استقالة النائبة أميرة صابر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على طلب استقالة النائبة أميرة صابر، لعزمها الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد رئيس النواب، خلو مقعد النائبة أميرة صابر، يشار إلى أن البرلمان أعلن أمس خلو مقاعد 8 أعضاء في المجلس بعد قبول الاستقالة، للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

و تضمن قائمة النواب الذين تم قبول استقالتهم من المجلس، للتقدم بطلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ ما يلي:

علي محمد أحمد و محمد كمال مرعي

وغاد الضبع و سليمان عطيوي و عبد الفتاح الشحات و أحمد عبد المنعم إسماعيل وعثمان المنتصر و أحمد يحيى.

وتنص المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن استقالة الأعضاء وخلو المكان على:



تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.