بعد ارتباط اسمه بـ الأهلي.. كرايوفا الروماني يعلن تعاقده مع الحملاوي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن إعلان كرايوفا الروماني، التعاقد مع أسد الحملاوي عبر حسابه علي موقع فيسبوك .

وكتب أحمد عبد الباسط: "بعد ارتباط اسمه بـ الأهلي.. كرايوفا الروماني يعلن تعاقده مع أسد الحملاوي".

أعلن نادي يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني، عن تعاقده الرسمي مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغ 950 ألف دولار، لينهي بذلك سباق المنافسة مع أندية عربية كانت تترقب حسم الصفقة، على رأسها النادي الأهلي.

وأكد النادي الروماني، أن الصفقة تمّت بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن وصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية في الأيام الماضية، حيث اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية، وتم توقيع العقود الرسمية.

وكان أسد الحملاوي، قد ارتبط اسمه خلال الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي، الذي كان يضعه ضمن خياراته الهجومية لتعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، حال تمت صفقة خروجه من القلعة الحمراء هذا الصيف.