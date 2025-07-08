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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حرائق غير مسبوقة تجتاح ريف اللاذقية ودمشق تطالب بمساعدات أوروبية عاجلة

حرائق
حرائق

قال خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إن سوريا تشهد حاليًا أسوأ موجة حرائق في تاريخها، وفقًا لما أعلنه وزير الطوارئ السوري، مشيرًا إلى أن الحرائق أتت على ما يقارب 14 ألف هكتار من الغابات، وتركزت بشكل خاص في ريف اللاذقية الشمالي، ولا تزال مستعرة حتى الآن.

وتسابق فرق الدفاع المدني والطوارئ الزمن للسيطرة على النيران، بمشاركة أكثر من 80 فريقًا ميدانيًا و16 طائرة إطفاء، بعضها من لبنان والأردن وتركيا، موضحًا هملو، أن صعوبة التضاريس الجبلية وسرعة الرياح تعرقل جهود الإطفاء وتزيد من خطورة امتداد النيران إلى غابات "الفرلق"، وهي من أكبر الغابات السورية.

وأشار هملو، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاتحاد الأوروبي قدّم وعودًا بمساعدات تقنية، فيما ينتظر وصول أربع طائرات إطفاء من قبرص خلال الساعات القادمة، وسط آمال بأن تنضم دول متوسطية أخرى مثل اليونان وإيطاليا إلى جهود الدعم.

وبينما تعمل خلايا أزمة في اللاذقية ودمشق على تنسيق عمليات الإطفاء، أفادت وزارة الزراعة السورية بأن وزير الزراعة والمدير الإقليمي لمنظمة الغذاء العالمي سيقومان بزيارة ميدانية إلى المناطق المتضررة لتقييم الأضرار وتنسيق تقديم المساعدات وإعادة تأهيل الغطاء النباتي.

في الأثناء، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات بوجود حرائق مفتعلة، ما يزيد من تعقيد المشهد في ظل ظروف مناخية غير مواتية.

دمشق حرائق وزير الطوارئ السوري الغابات ريف اللاذقية

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