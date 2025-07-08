قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يعلن استهداف قيادي بارز من حماس في لبنان
أذكار المساء حصن المسلم من كل سوء.. 5 فوائد لمن يرددها يوميا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 4625 جنيها
تنظيم الاتصالات: تحديث شبكات الفايبر والنحاس لضمان استمرارية الخدمة
وزير الاتصالات يكشف عن آخر تطورات حريق سنترال رمسيس.. تفاصيل
الكرملين: الموقف الأمريكي غير واضح حول أوكرانيا
مبلغ خرافي.. خالد الغندور يكشف تطورات مثيرة في مفاوضات الأهلي لبيع وسام أبو علي
النائب محمد أبو العينين: القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى
مجلس النواب يوافق بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة
الزمالك يشكو الأهلي بسبب مفاوضات زيزو ويغيب عن جلسة الاستماع| إيه الحكاية؟
أبوالعينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: الرئيس السيسي قاد مصر في لحظات صعبة
المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصفدي يبحث مع وزير خارجية أرمينيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق


تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزويان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

و بحث الوزيران الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة تكاتف كل الجهود لإنجاحها، مشيرين إلى ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بشكل فوري.


وبحث الصفدي وميرزويان، التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية، وأكد الصفدي ضرورة وقف إسرائيل كل الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التوتر والصراع، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لإلزام إسرائيل باحترام الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأكد الوزيران أهمية إطلاق مسار سياسي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين، وبما يحقق السلام العادل والشامل في المنطقة.

كما بحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية، وأكدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
 

وزير خارجية أرمينيا الصفدي غزة الكارثة الإنسانية الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن منهج اللغة العربية المطور للمرحلة الابتدائية

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

مطار القاهرة

حريق سنترال رمسيس| تفاصيل 7 ساعات تعطل فيها تشغيل الرحلات الجوية بمطار القاهرة

الحريق

بالأسماء.. استشهاد 4 موظفين في حريق سنترال رمسيس

البنك الاهلى

البنك الأهلي يعتذر لعملائه عن تأثر بعض الخدمات ويعمل على إعادة التشغيل الكامل

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: الحريق اندلع في غرفة الخوادم وسرعة انتشاره أعاقت السيطرة الفورية

سنترال رمسيس

شل خدمات الدولة.. تحرك برلماني عاجل بسبب حريق سنترال رمسيس

اسلام السباعي

الجبهة الوطنية: قادرون على إحداث نقلة حقيقية في تاريخ الحياة الحزبية

بالصور

آية الجنايني : دوري في مسلسل "أنا أنت.. أنت أنا سيكون مفاجأة" والكواليس رائعة

آية الجنايني
آية الجنايني
آية الجنايني

"نساخة المصحف الشريف" ورشة عمل بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

وداعًا للإحراج.. أسباب رائحة الفم الكريهة و8 طرق فعالة للتخلص منها

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

نشرة المرأة والمنوعات| طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية.. علاجات طبيعية لدوالى الساق.. طريقة تحضير الليمون المخلل فى ساعة فقط

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد