الصفدي يبحث مع وزير خارجية أرمينيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة



تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزويان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

و بحث الوزيران الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة تكاتف كل الجهود لإنجاحها، مشيرين إلى ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بشكل فوري.



وبحث الصفدي وميرزويان، التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية، وأكد الصفدي ضرورة وقف إسرائيل كل الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التوتر والصراع، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لإلزام إسرائيل باحترام الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأكد الوزيران أهمية إطلاق مسار سياسي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين، وبما يحقق السلام العادل والشامل في المنطقة.

كما بحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية، وأكدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

