لتيسير عملها.. محافظ أسوان يكلف بالحصر الميداني لدور الحضانة

وجه محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتكليف فريق من الرائدات الاجتماعيات والمشرفين لإجراء أعمال الحصر الميداني لجميع دور الحضانة المرخصة وغير المرخصة للحصول على المعلومات الكافية عن عدد الأطفال والجهاز الوظيفي بها.



وأكد المحافظ - في بيان اليوم - أهمية الحصر لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة بما يعزز من القدرة التخطيطية ورسم الرؤية المستقبلية باستخدام التقنيات الحديثة وهو ما يسهم في تطوير السياسات الإجتماعية الداعمة للأسرة والطفل.

بدوره أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي محمد يوسف أنه بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ومحافظ أسوان، بدأت الاستعانة بالرائدات الإجتماعيات بإجمالي 45 رائدة، فضلاً عن فريق عمل من المشرفين بواقع 14 مشرفا لحصر الحضانات، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فرق عمل مشتركة من إدارة الأسرة والطفولة والرائدات الاجتماعيات ومسئولي الحضانات، وتم تسليم كل رائدة "تابلت" مدون عليه استمارة الحصر، وتم تحديد الموقع الجغرافي لدور الحضانة، ويتم استهداف الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات وذلك من أجل تيسير عملها وتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.