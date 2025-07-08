"تنظيم الاتصالات": الجهاز يعمل على استعادة الخدمات بالكامل خلال ساعات

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن فرق العمل تتابع بشكل مكثف لعودة أجهزة الصراف الآلي وتطبيقات البنوك والبطاقات الإلكترونية "الفيزا" للعمل الطبيعي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قرر تمديد ساعات عمل بعض الفروع لتسهيل التعاملات على المواطنين.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن خدمات الاتصالات في المناطق المتأثرة بحريق سنترال رمسيس بدأت تعود تدريجيًا، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على استعادة الخدمات بالكامل خلال ساعات، مع إعطاء أولوية لقطاعات حيوية مثل البنوك والخدمات المالية.

وأشار رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن الجهاز سيواصل تحديث شبكات الاتصالات "الفايبر والنحاس" لضمان استمرارية الخدمة، ضمن خطة التحول الرقمي التي تمضي فيها الدولة.

تعويض العملاء المتضررين

وأوضح أن الجهاز سيبدأ لاحقًا مراجعة أسباب الحريق وتأثيره على الشبكات، إلى جانب النظر في آليات تعويض العملاء المتضررين وفقًا للوائح المنظمة، لافتًا إلى أن الحادث أكد أهمية وجود خطط بديلة وعدم الاعتماد على شركة اتصالات واحدة، وهو ما يتم العمل عليه بالفعل منذ فترة.