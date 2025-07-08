ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية السبيل الوحيد لإرساء السلام في المنطقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل "السبيل الوحيد لإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة"، مشددا على ضرورة التحرك الدولي الجاد لوضع حد للحرب في قطاع غزة.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية اليوم، إن "وقف إطلاق النار في غزة بات أمرا ملحا، ولا يمكن القبول باستمرار هذا التصعيد الدموي الذي يحصد أرواح المدنيين الأبرياء ويزيد من حدة التوتر الإقليمي".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن "حربا بلا نهاية في غزة لا تشكل تهديدا للفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها"، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء المعاناة الإنسانية وتمهيد الطريق لحل سياسي شامل.

وجدد ماكرون موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، مؤكدا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل ضرورة استراتيجية لضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط.