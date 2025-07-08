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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

James Corden حاول 8 سنوات لإقناع ريهانا بالظهور في برنامجه.. والنتيجة دويتو مفاجئ

جيمس وريهانا
جيمس وريهانا
شروق سلامة

James Corden حاول 8 سنوات لإقناع ريهانا بالظهور في برنامجه .. والنتيجة دويتو مفاجئ


 

في لقاء خاص على السجادة الزرقاء لعرض فيلم Smurfs العالمي في بروكسل، كشف الإعلامي والنجم James Corden عن سعيه المستمر على مدار 8 سنوات لإقناع النجمة Rihanna بالظهور في فقرة Carpool Karaoke الشهيرة من برنامجه The Late Late Show.


 

كوردن، الذي يؤدي صوت “No Name Smurf”، وريهانا، التي تؤدي دور “Smurfette”، تشاركا الغناء في دويتو داخل الفيلم وصفته ريهانا بـ”أحد أكبر المفاجآت”، مضيفة:


 

“جيمس فعلاً صوته حلو! ما كنت متوقعة كده.”


كوردن أضاف مازحًا:


 

“ما ينفعش أتكلم بجد عن غنائي مع ريهانا.. لأنه سخيف جدًا!”


 

ريهانا، 37 عامًا، كانت قد وعدت كوردن بأنها ستشارك في فقرة Carpool Karaoke فقط عند إصدار ألبوم جديد، وهو ما لم يحدث منذ ألبوم ANTI الصادر عام 2016. رغم ذلك، قدمت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “Friend of Mine” ضمن موسيقى فيلم السنافر، ووصفتها الجماهير بـ”هيت النوادي” لموسيقاها المليئة بالإيقاع والإلكترونيات.


 

كوردن قال بنبرة فيها حسرة وسخرية:


 

“كنت بحاول أقنع ريهانا من 8 سنين. أقرب حاجة حصلت؟ غنينا مع بعض في فيلم كرتون.”

وأكد مازحًا:

“لو نزلت ألبوم جديد، ممكن أرجّع Carpool Karaoke أسبوع مخصوص عشانها.”


 

الفيلم المقرر صدوره يوم الجمعة 18 يوليو، يتناول قصة مغامرة يقودها فريق السنافر بقيادة Smurfette لإنقاذ بابا سنفور من أيدي الأشرار Gargamel وRazamel، في عالم واقعي مليء بالتحديات.


الآن، ومع أول دويتو رسمي بين ريهانا وكوردن، يبقى الأمل حيًا لجمهور Carpool Karaoke في لقاء طال انتظاره… ولكن هذه المرة، ربما يكون بصيغة “كرتونية”.


 

Corden ريهانا Smurfs James Corden

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