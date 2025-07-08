رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يكشف حقيقة وجود بيانات كل المواطنين بسنترال رمسيس

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك جزءا كبيرا من الشائعات حول أن سنترال رمسيس فيه كل بيانات المواطنين وهذا السنترال ليس فيه بيانات مواطنين والدليل تم نقل بيانات عدد كبير من سنترال رمسيس إلى أماكن أخرى.

وقال أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحكومة ملزمة بتقديم خطة واستراتيجية لضمان عدم تكرر هذا الحوادث خاصة وأن الدولة أخذت مشوار كبير في التحول الرقمي.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات شرح تفاصيل الواقعة وهو أن أحد الغرف المهمة في سنترال رمسيس بدأ فيها الحريق وحدث حرق كابلات فايبرر رئيسية وسبب في إيقاف الخدمة مؤقتا في الانترنت وشبكات محمول