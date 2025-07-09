أداء يتجاوز التوقعات.. وان بلس تغزو الأسواق بهاتفي OnePlus Nord 5 و Nord CE5

وصل هاتف OnePlus Nord CE 5 رسميًا بمجموعة من التحسينات المهمة مقارنةً بإصدار العام الماضي Nord CE 4 و بطارية أكبر وركزت شركة OnePlus على تحسين الأداء.

مواصفات هاتف ون بلس نورد سي إي 5

مع أحدث سلسلة هواتف Nord، جددت OnePlus تصميم هاتف Nord CE 5 الجديد، مما جعله يبدو أكثر أناقةً مقارنةً بـ Nord CE 4. ورغم تشابه هيكل كلا الطرازين من حيث الأبعاد، إلا أن وزن Nord CE 5 أثقل بمقدار 199 جرامًا.

في الواجهة الأمامية، يتميز هاتف Nord CE 5 بشاشة AMOLED أكبر حجمًا بقياس 6.77 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة FHD+. أما هاتف Nord CE 4، فيتميز بشاشة AMOLED مماثلة بقياس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث ودقة متطابقين، لكن سطوع Nord CE 5 أعلى بـ 1430

شمعة/م².

ميزات هاتف ون بلس نورد سي إي 5



يُقدم هاتف OnePlus Nord CE 5 انحرافًا ملحوظًا عن كوالكوم، حيث يتميز بمعالج MediaTek Dimensity 8350 Apex الجديد. يُحسّن هذا المعالج أداء كلٍّ من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بشكل كبير مقارنةً بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 في هاتف Nord CE 4. لذا، فهو الخيار الأمثل للاستخدام اليومي وحتى للألعاب المحمولة.

يعد هاتف OnePlus Nord CE 4 هاتفًا اقتصاديًا رائعًا، مزودًا ببطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة، ودعمًا رائعًا للشحن السريع السلكي بقوة 100 واط. حصل أحدث طراز هذا العام على تخفيض طفيف في السرعة، حيث يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط، لكن البطارية الجديدة تُحسّن الأداء بشكل ملحوظ. يعمل هاتف Nord CE 5 ببطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير/ساعة. ومع هذه البطارية، سيُحسّن CE 5 عمر البطارية بشكل ملحوظ.

هاتف Nord CE 5

بما أن هاتف Nord CE 5 يعد أحدث، فهو يعمل بنظام أندرويد 15 فورًا، بدلًا من نظام أندرويد 14 الأصلي لهاتف CE 4. بمعنى آخر، يحصل المستخدمون على دعم برمجي أطول. تقدم OnePlus عامين فقط من تحديثات أندرويد الرئيسية و4 سنوات من تصحيحات الأمان لهاتف CE 4، مقارنةً بـ 4 سنوات من تحديثات أندرويد و6 سنوات من تصحيحات الأمان لهاتف CE 5. من بين الترقيات الصغيرة الأخرى، يأتي Nord CE 5 مزودًا بمستشعر IR جديد، وبلوتوث 5.4 مُحدّث، ودعم NFC.