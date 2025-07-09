قبل موقعة اليوم.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وباريس سان جيرمان

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة نارية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ميتلايف”.

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 3-2، بينما تخطي باريس سان جيرمان فريق بايرن ميونخ 2-0.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وباريس سان جيرمان

التقى ريال مدريد وباريس سان جيرمان في 12مباراة بحسب موقع “ترانسفير ماركت”، كانت الأفضلية لصالح الريال بخمسة انتصارت مقابل أربعة للفريق الباريسي، وحضر التعادل في ثلاث مناسبات.

ويعد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي، الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بخمسة أهداف.