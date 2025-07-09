كيليني ينضم إلى مجموعة مالكي نادي لوس أنجلوس أف سي الأمريكي

أعلن نادي لوس أنجلوس أف سي الأمريكي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن انضمام المدافع الإيطالي الأسطوري جورجيو كييليني إلى مجموعة مالكي النادي، وذلك بعد أن أنهى مسيرته الاحترافية مع الفريق في شتاء 2023.

وأوضح النادي، في بيانه الرسمي، أن كييليني، الذي سبق له أن لعب في صفوف لوس أنجلوس أف سي، أصبح مالكًا جزئيًا في الفريق بعد انتقاله إلى هذا المنصب الجديد.

وعلى الرغم من أن كييليني يشغل حاليًا منصب مدير استراتيجية كرة القدم في يوفنتوس، إلا أنه عبر عن سعادته بالخطوة الجديدة، قائلاً: "الانضمام إلى مجموعة ملاك النادي شرف عظيم لي. عندما انضممت إلى لوس أنجلوس أف سي قبل ثلاثة أعوام كلاعب، شعرت فورًا أن هناك شيئًا مميزًا في هذا النادي. إنه نادٍ طموح، بُني على يد أشخاص استثنائيين ويدعمه مجتمع يشعرك وكأنك في بيتك. لهذا السبب، أعربت العام الماضي عن رغبتي في أن أصبح مالكًا، والآن أفخر بمواصلة هذه الرحلة ودعم المشروع الذي أؤمن به كثيرًا".

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه كييليني دعم مشروع النادي الأمريكي بعد انتهاء مشواره كلاعب، ليصبح جزءًا من مستقبل الفريق كمستثمر ورئيس استراتيجي.